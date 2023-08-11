سي إن إن: ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق هاواي إلى 59 قتيلا

أفادت قناة سي إن إن الأميركية، نقلا عن حاكم هاواي، بارتفاع حصيلة ضحايا حرائق هاواي إلى 59 قتيلا.

كانت الولايات المتحدة الأميركية، أعلنت الخميس، هاواي "منطقة كوارث". وأفرج الرئيس الأميركي جو بايدن عن أموال فيدرالية لجزيرة ماوي المنكوبة.

جاءت أغلب حالات الوفاة في مدينة لاهاينا والتي تعد الوجهة السياحية الرئيسية للجزيرة، في الوقت الذي اشتعلت فيه النيران أيضًا بدرجة كبيرة نتيجة رياح قوية لإعصار بعيد.

الحريق هو واحد من عدة حرائق مستمرة أحرقت أحياء بأكملها في المدينة، ووفقا لما نشرته بي بي سي في تقرير لها، فقد أجبر آلاف الأشخاص على إخلاء منازلهم وأعلنت حالة الطوارئ في الولاية.

وتجري السلطات المحلية في الجزيرة أيضًا عملية بحث وإنقاذ ضخمة، ولا يزال بعض الأشخاص في عداد المفقودين.

وافتتحت السلطات المحلية في الولاية نحو 5 ملاجئ يتم إخلاء المواطنين بداخلهم ليكونوا مأوى لهم، وقال مسؤولون في وقت سابق إن النيران اجتاحت الجزيرة بشكل كبير، وكون الجزيرة وجهة سياحية شهيرة وهامة، فقد تم حث الزوار على الابتعاد عنها وعدم زيارتها في الوقت الحالي منعًا لتعرضهم لأي خطر نتيجة الحرائق الشديدة، حسبما كشفت بي بي سي.

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