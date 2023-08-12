مجلس التعاون يرحب باكتمال خطة تفريغ النفط الخام من الناقلة صافر

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، باكتمال خطة تفريغ النفط الخام من الناقلة صافر إلى الناقلة البديلة.

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وقال البديوي، في بيان له، إن "نجاح خطة تفريغ الناقلة صافر يدل على تكاتف المجتمع الدولي للحفاظ على البيئة البحرية، وحرصه على عدم حدوث كارثة بيئية في المنطقة".

وأشاد بجهود فريق عمل الأمم المتحدة بقيادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والدول المانحة لتمويل الدعم المالي اللازم لهذه العملية لحل مشكلة الخزان العائم (صافر).

وثمّن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدور الكبير لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن على جهودهم بتقديم الدعم اللازم طوال عملية تفريغ النفط الخام من الناقلة.