انطلاق النسخة الأولى من فعاليات “سمبوزيوم الدولي للفنون” بالمدينة المنورة

انطلقت النسخة الأولى من فعاليات "سمبوزيوم الدولي للفنون مدن" الذي ينظمه مركز المدينة للفنون، مساء الجمعة، باستقطاب أكثر من ٢٢٥ فنانا وفنانةً، من داخل وخارج المملكة.

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وفي النسخة الأولى من "سمبوزيوم الدولي للفنون مدن"، تم إنتاج أكثر من 700 عمل فني، والتعاون مع أكثر من 350 مشارك، ونشر الحدث في وسائل التواصل الاجتماعي لأكثر من 6200 مهتم، وذلك بإشراف نماء المنورة وبدعم من الصندوق الثقافي.

أوضح مدير مركز المدينة للفنون محمد فوزان، أن "السمبوزيوم" يُسلط الضوء على أهمية مفاهيم التمدن والتحضر في تاريخ الإنسانية، بالإضافة إلى تأثير المدن على حضاراتنا ومجتمعاتنا المعاصرة.

ويتضمن "السمبوزيوم" العديد من ورش العمل والندوات والمعارض والتجمعات والجولات الثقافية والفنية التي توفر فرصا للفنانين المحليين والدوليين لتبادل خبراتهم وتطوير مهاراتهم، وزرع التقدير الجمالي، والعلاقة التكافلية بين الفن والمجتمع، حسب فوزان.

وأكد أهمية مثل هذه الأحداث والفعاليات الفنية والثقافية التي تُثري المشهد الثقافي، وتُنمي الاقتصاد الإبداعي بين سكان المدينة المنورة والمناطق والدول الأخرى.

ويهدف "السمبوزيوم" إلى تشجيع التجارب الإبداعية للفنانين والفنانات من خلال تسليط الضوء على الأعمال الفنية بكافة أشكالها، كالفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي والخط العربي والزخرفة الإسلامية، وسيعقد بشكل دوري في المدينة المنورة.