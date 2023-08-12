إعصار “خانون” يضرب الشرق الأقصى الروسي.. وطوارئ في 9 بلديات

أُعلنت حالة الطوارئ في 9 بلديات في الشرق الأقصى الروسي، اليوم السبت، إثر هطول أمطار غزيرة بسبب الإعصار خانون، حسبما أفادت وكالات روسية.

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وحسب وكالة الإعلام الروسية، انعزلت 32 منطقة سكنية، وغمرت المياه 543 منزلا ومساحات شاسعة من الطرق بحلول صباح السبت في الشرق الأقصى الروسي.

وتم إعلان حالة الطوارئ في 9 بلديات في منطقة بريموري الواقعة في الشرق الأقصى الروسي، وخرقت المياه سدا كان مشيدا لاحتواء الفيضانات في مدينة أوسوريسك.

ومن المتوقع هطول أمطار في بعض الأجزاء بالمنطقة هذا الأسبوع تصل إلى مثلي كمية الأمطار التي تسقط خلال شهر.

وبعد أن اجتاح إعصار خانون جنوب اليابان، تراجعت قوته إلى منخفض استوائي في أثناء مروره عبر كوريا الشمالية، الجمعة، من كوريا الجنوبية.