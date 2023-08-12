ارتفاع عدد قتلى حرائق الغابات في هاواي إلى 67 شخصا

ارتفع عدد قتلى حرائق الغابات في جزيرة ماوي بولاية هاواي الأمريكية إلى 67 شخصا، يوم الجمعة، بعد قيام فرق البحث بتمشيط أطلال منتجع لاهاينا.

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وسعى المسؤولون في هاواي، إلى تحديد كيفية انتشار اللهب بهذه السرعة عبر منتجع لاهاينا التاريخي دون تحذير يذكر.

وقال المسؤولون إن فرق البحث قد تعثر على المزيد من ضحايا الحرائق التي أتت على ألف مبنى وشردت الآلاف، وهو ما يتطلب سنوات عديدة ومليارات الدولارات لإعادة البناء.

وأصبحت الحرائق الكارثة الطبيعية الأكثر هلاكا في تاريخ الولاية، بعد أن تخطت كارثة تسونامي التي أودت بحياة 61 شخصا عام 1960.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، هاواي منطقة كارثة طبيعية، مفرجا عن مساعدات فيدرالية لجزيرة ماوي بهدف تمويل أعمال الإغاثة والإيواء الفوري وجهود إعادة الإعمار.