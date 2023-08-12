العلماء يكتشفون مخلوقًا غريبًا بقدرات مميزة في القارة القطبية الجنوبية

اكتشف العلماء في القارة القطبية الجنوبية، مخلوقًا غريبًا بقدرات مميزة.

ووفقًا لموقع بليدج تايمز، فإنّه في الفترة بين عامي 2008 و 2017، أجريت عدة رحلات استكشافية كان الهدف منها البحث عن الحيوانات المعروفة باسم، "بروماكورينوس" أو "نجوم القطب الجنوبي ذات الريش".

يقول وفقا لما نشره موقع بليدج تايمز فإنّ "بروماكورينوس"، على الرغم من تشابهه مع حيوانات المحيط اللافقارية الأخرى مثل نجم البحر وخيار البحر، يتميز بحجمه الكبير وأسلوب السباحة الغريب.

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ويمكن أن يعيش "بروماكورينوس" على أعماق تصل إلى 6500 قدم، مع العلم أن العلماء أكدوا أنهم عثروا على 4 أنواع من هذا الجسم لم تتم مراقبتها من قبل.

وسيقوم الباحثون بتحليل الحمض النووي والتركيب البيولوجي لهذه الكائنات، من أجل كشف المزيد عن قدراتها، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

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