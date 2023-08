هاري كين يودع توتنهام برسالة مؤثرة

ودع النجم الإنجليزي هاري كين ناديه السابق توتنهام تمهيدا لانضمامه إلى بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان هاري كين، الهداف التاريخي لفريق توتنهام، وصل إلى ألمانيا لإكمال عملية انتقاله إلى بايرن ميونخ في صفقة قد تصل إلى 120 مليون جنيه إسترليني

ونشر كين مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) يودع فيه توتنهام، وعلق عليه قائلا: "من الصعب أن أصف الكلمات كيف أقول وداعًا للنادي والمشجعين الذين قدموا الكثير لي في مسيرتي".

وأضاف: "سوف تكون دائما في قلبي، شكرا لك توتنهام، شكرا لكم جماهير توتنهام".

Hard to put into words how to say goodbye to a club and fans who have done so much for me in my career. You will always be in my heart. Thank you Tottenham, thank you Tottenham fans. 💙 pic.twitter.com/L662cyax7p

— Harry Kane (@HKane) August 12, 2023