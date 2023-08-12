دراسة: المشي 4 آلاف خطوة يوميًا يقلل من خطر الوفاة

أبطل علماء اللياقة البدنية النظرية القائلة بأنه يجب عليك المشي 10000 خطوة يوميًا من أجل التمتع بصحة جيدة وطول العمر. بدلاً من ذلك، يعتقدون أن القليل من الحركة أمر جيد، وكلما زادت كان أفضل.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، أكدت دراسة جديدة أن عددًا قليلاً نسبيًا من الخطوات اليومية يمكن أن يكون له فوائد كبيرة.

وحلل الباحثون 17 دراسة تناولت عدد الخطوات التي اتخذتها مجموعة من الأشخاص في أسبوع وتتبعت صحتهم بعد سبع سنوات تقريبًا.

وخلصت الدراسة إلى أن المشي حوالي 4000 خطوة يوميًا يرتبط بانخفاض خطر الوفاة لأي سبب، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية. وهذا يعني المشي من 30 إلى 45 دقيقة في اليوم أو 3 كيلومترات في اليوم.

ويقول الدكتور سيث شاي مارتن، طبيب أمراض القلب في مستشفى جونز هوبكنز ميديسن ومؤلف الدراسة، إن الأمر يختلف من شخص لآخر، لكن المؤكد أنه كلما زاد عدد الخطوات كانت النتيجة أفضل حيث تنخفض مخاطر الوفاة بنسبة 15 في المائة مع كل 1000 خطوة إضافية.

ويقول دكتور راندال توماس، اختصاصي أمراض القلب في مايو كلينيك، إن أفضل دواء يمكن أن نوصي به هو الخروج في نزهة على الأقدام.

وتنصح الدراسة بالبدء في دمج التمارين للحياة اليومية بالتفكير في الخروج لنزهات قصيرة يوميا ومتابعة عدد الخطوات من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.

ومن بين الاقتراحات التي قدمتها الدراسة ركن السيارة بعيدًا عن المنزل، أو أخذ الأطفال إلى الحديقة واللعب معهم أو حتى إجراء الاجتماعات في أثناء التمشية.