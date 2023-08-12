الأرصاد: أمطار متوسطة على جازان وغزيرة على عسير

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة، موضحا أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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كما نبّه من هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح نشطة، وتساقط البرد وجريان السيول، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ورجال ألمع، والمجاردة، وبارق، ومحايل، موضحا أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.