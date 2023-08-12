100 مليون دولار من جيف بيزوس وخطيبته لإعادة إعمار جزيرة ماوي

ينوي جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون، وخطيبته لورين سانشيز، التبرع بمبلغ 100 مليون دولار لجهود إعادة إعمار جزيرة ماوي بولاية بولاية هاواي الأمريكية المتضررة من حرائق الغابات.

ونشرت لورين سانشيز، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، الجمعة: "أنا وجيف حزينان لما يحدث في ماوي، ونحن نفكر في جميع العائلات التي فقدت الكثير وفي المجتمع الذي تعرض للدمار".

وأضافت: "أقوم أنا وجيف بإنشاء صندوق ماوي ونخصص 100 مليون دولار لمساعدة ماوي على الوقوف على قدميها الآن وعلى مدار السنوات المقبلة".

يذكر أن بيزوس هو الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة أمازون ويمتلك صحيفة واشنطن بوست.

وقال مصدر لشبكة CNN في مايو، إن بيزوس كان مرتبطًا بسانشيز منذ عام 2019، وخطبها في وقت سابق من هذا العام.