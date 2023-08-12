غدا.. قمة مصرية أردنية فلسطينية في العلمين الجديدة

تعقد في مدينة العلمين الجديدة، قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية، تجمع الرؤساء المصري عبد الفتاح السيسي، والأردني الملك عبد الله الثاني، والفلسطيني محمود عباس، غدا الأحد.

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ويصل الرئيس الفلسطيني إلى مصر غدا الأحد في زيارة رسمية بدعوة من نظيره المصري، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية، حسبما أفاد سفير دولة فلسطين في القاهرة دياب اللوح.

وذكر السفير الفلسطيني لدى القاهرة، أن القمة تجسيدا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية ولتوحيد الرؤى بين القادة الثلاثة للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية.

وأعرب اللوح عن شكره لمصر والرئيس السيسي، لاستضافة القمة، فضلا عن مساعيها المقدرة لدعم الشعب الفلسطيني، معربا أيضا عن تقدير فلسطين للجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله دفاعا عن القدس ومقدساتها.