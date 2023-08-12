إيطاليا تستعد لاستضافة المباراة القتالية بين “ماسك وزوكربيرغ”

بعدما تداول الكثيرين خلال الأيام الماضية، عن مباراة قتالية مرتقبة بين كلا من رئيس شركة ميتا مارك زوكربرغ، ومدير شركة "إكس" تويتر سابقا إيلون ماسك، خرج رئيس شبكة ميتا الأمريكية العملاقة مارك زوكربيرغ، ليعلن أنه لم يوافق بعد على أي موعد محدد، للمشاركة في منازلة بالفنون القتالية دعاه إليها إيلون ماسك، بالرغم من تأكيد رئيس شبكة "إكس"، على أن هذه المبارزة المحتملة ستحدث في إيطاليا.

مواجهة في فنون القتال

وتطرق رئيسا مجموعتي "إكس" (تويتر سابقاً) و"ميتا" العملاقتين المتنافسين في نهاية يونيو الماضي، إلى إمكانية تواجههما في منازلة مصوّرة في فنون القتال المختلطة (MMA)، فيما جرى الحديث قبل أيام عن أنّ الموعد المحتمل لهذه المواجهة سيكون 26 أغسطس.

وفي هذا الشأن تحدث كارلو كاليندا، وزير الصناعة السابق ورئيس حزب أزيوني الإيطالي قائلًا:"أجد أنه من المحير للعقل أن يتم توفير التراث الثقافي الإيطالي لاثنين من المليارديرات، الذين يريدون الانغماس في أنفسهم مثل المراهقين الحمقى، فهناك أشياء ببساطة ليست معروضة للبيع، واحد من هؤلاء هو كرامة وتاريخ أمة عظيمة، موجهًأ حديثه إلى إيطاليا بعد الإعلان عن خوض المباراة القتالية بها.

إيلون ماسك خرج سابقًا ليعلن أن الكولوسيوم القديم في روما سيستضيف القتال، لكن إيطاليا استبعدت ذلك، ومع ذلك قال صاحب المنصة الإعلامية إكس المعروفة سابقًا باسم Twitter، يوم الجمعة، إن الاشتباك سيكون ضمن النطاق الذي تغطيه الكاميرا، وسيكون شبيهاً بما كان يحدث في الحقبة الرومانية القديمة، لذا لا شيء حديثاً في ذلك".

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التبرع لأعمال خيرية

إيلون ماسك قال إنه تحدث إلى وزير الثقافة الإيطاليجينارو سانجيوليانو والذي لم يمانع في إقامة المباراة، حينها رد جينارو قائلًا " إنه يبحث مع إيلون ماسك تنظيم حدث خيري كبير يستحضر التاريخ هذا الحدث لن يتم تنظيمه في روما لكنه سيتم تنظيمه في أحد الأماكن التاريخية، مستبعدًا بذلك احتمالية إقامة المبارزة في الكولوسيوم" ووفقا لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية فمن المتوقع تنظيم الحدث في بومبي، بالقرب من نابولي.

وزير الثقافة الإيطالي أيضًا، أكد على أنّ المبلغ الذي من المتوقع جمعه في هذا الحدث، بـ"ملايين اليوروهات"، سيتم التبرع به لمستشفيين إيطاليين للأطفال"، معرباً عن أمله في اغتنام الفرصة "للترويج لتاريخ إيطاليا" وفق بيان صدر عنه أمس الجمعة.

وفي 20 يونيو الماضي، أعلن ماسك أنه مستعد لتحدي منافسه في العمل مارك زوكربيرغ رئيس شركة ميتا، في مباراة للفنون القتالية، وبعد يوم واحد، طلب زوكربيرغ، الذي نشر صورًا للمباريات التي فاز بها سابقًا، على منصة شركته على Instagram، من ماسك "إرسال موقع" للإلقاء المقترح.

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التدرب على المصارعة

وبدأ مارك زوكربيرج في التدرب على مصارعة الـ MMa منذ نحو عام، كما حصد في مايو الماضي ميداليتين، إحداهما ذهبية والأخرى فضية، في بطولة برازيلية لفنون جوجيتسو القتالية لوزن الريشة، كما بدأ مؤسس شركة ميتا في رحلة احتراف لعبة المصارعة القتالية بشكل أكثر احترافية.