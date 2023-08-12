روسيا تطلق أول مهمة لها على سطح القمر منذ ما يقرب من نصف قرن

أطلقت روسيا أول مهمة استكشاف للقمر منذ ما يقرب من نصف قرن، حيث تسعى جاهدة لتصبح أول دولة تهبط على القطب الجنوبي للقمر.

وانطلقت مهمة مسبار Luna-25 في موسكو كما هو مخطط لها يوم الجمعة من محطة فوستوك الفضائية في أقصى شرق روسيا.

وتعد المهمة أول مهمة فضائية لموسكو منذ 1976 حين كان الاتحاد السوفياتي رائدا في استكشاف الفضاء.

لكن هذه الريادة تلاشت بسبب مشكلات في التمويل والعقوبات الغربية وفضائح فساد.

وتتسابق المهمة الروسية مع الهند، التي أرسلت مركبة هبوط خاصة بها الشهر الماضي تدور بالفعل حول القمر.

وقال رئيس الفضاء الروسي لوكالة إنترفاكس إنه من المتوقع أن تهبط المركبة في 21 أغسطس.

وكان من المقرر أن تصل المركبة الفضائية الهندية Chandrayaan-3 إلى السطح في 23 أغسطس.