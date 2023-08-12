ضبط أكثر من 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في المملكة خلال أسبوع

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في كافة مناطق المملكة، في الفترة من 16 حتى 22 / 1 / 1445هـ، الموافق من 3 حتى 9 / 8 / 2023م عن ضبط 14244 مخالفًا، منهم:

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8398 مخالفًا لنظام الإقامة.

3703 مخالفين لنظام أمن الحدود.

2143 مخالفًا لنظام العمل.

بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 895 شخصًا، 54% منهم يمنيو الجنسية، و45% إثيوبيو الجنسية، و1% جنسيات أخرى.

ضبط 38 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ضبط 7 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 38167 وافداً مخالفًا، منهم 31358 رجلاً، و6809 نساء.

إحالة 32286 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر.

إحالة 1732 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم.

تم ترحيل 9983 مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت الداخلية، أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.