بديل كورتوا.. ريال مدريد يقترب من ضم كيبا

كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني يقترب من التعاقد مع كيبا أريزابالاجا حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب ريال مدريد في التعاقد مع حارس جديد في الميركاتو الصيفي الجاري لتعويض غياب البلجيكي تيبو كورتوا الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، ليغيب عن الملاعب لفترة طويلة.

وحسبما كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن كيبا أريزابالاجا أوقف انتقاله إلى بايرن ميونيخ الألماني، ويقترب من الانضمام لنادي ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وأضافت الصحيفة أن المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية كان الخيار الأول لريال مدريد للتعاقد معه، ولكن فكرة خسارته لمدة شهر كامل بسبب كأس الأمم الإفريقية في يناير المقبل، جعل الأمور تتعقد.

وأشارت "ماركا" إلى أن ريال مدريد تواصل مع كيبا، والحارس الإسباني منفتح على الانتقال للفريق الملكي.

وكان تشيلسي تعاقد هذا الصيف مع روبرت سانشيز حارس برايتون الإنجليزي، بعقد طويل المدى لمدة سبع سنوات مقابل 20 مليون يورو.

ويستهل ريال مدريد مشواره في الموسم الجديد للدوري الإسباني 2023-2024 بمواجهة أتلتيك بلباو مساء اليوم السبت، ومن المتوقع أن يشارك الحارس البديل أندري لونين بصفة أساسية.