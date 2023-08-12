حرائق الغابات في كندا أطلقت مليار طن من ثاني أكسيد الكربون

أدت حرائق الغابات التاريخية في كندا هذا العام إلى انبعاث أكثر من مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهو مستوى غير مسبوق، بحسب تقديرات السلطات الكندية.

هذا يعادل تقريبًا الانبعاثات السنوية لليابان، خامس أكبر ملوث في العالم (1.12 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون في عام 2021).

وقال مايكل نورتن، المدير العام لهيئة إدارة الغابات الكندية، الجمعة:"تحوّل هذا الصيف إلى ماراثون حقيقي".

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية: "تشير تقديراتنا الأولية إلى أن انبعاثات الموسم الحالي تجاوزت مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون"، وفق.

وتوقع نورتن أن تبقى أخطار اندلاع حرائق (أعلى من المعتاد) حتى سبتمبر.

ووفقًا لبيانات نشرها المرصد الأوروبي "كوبرنيكوس"، وصلت انبعاثات الكربون الناتجة من الحرائق في كندا إلى مستويات غير مسبوقة، وسجّلت في نهاية يوليو أكثر من ضعف المستوى القياسي السنوي الأخير الذي سجّل عام 2014.

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وانتشرت الحرائق الضخمة هذا العام في كل أنحاء البلاد بكثافة هائلة، محطمة أرقامًا قياسية في العديد من المقاطعات.

وما زالت كندا في حالة تاهب قصوى من الحرائق منذ 90 يوما، وهي فترة قياسية.