غرق وفقدان 7 تونسيين بعد غرق مركب قبالة سواحل قابس

لقي مهاجران تونسيان مصرعهما، وفُقد 5 آخرون، وتم إنقاذ 13 شخصا، بعد غرق مركب قبالة سواحل قابس جنوب شرقي البلاد، حسبما أعلن الحرس الوطني.

اقرأ أيضا| الصحة العالمية: ارتفاع معدل إصابات كورونا بنسبة 80% خلال 4 أسابيع

وقال الحرس الوطني، إنه في "الساعة الثانية صباحا من يوم 12 أغسطس 2023، على مستوى شواطئ قابس، غرق مركب يبعد عن اليابسة تقريبا 120 مترا، يقل 20 مجتازا تونسيا، تم إنقاذ 13 شخصا وانتشال جثتين، رضيع وشاب عمره 20 سنة".

أضاف أن "البحث جار عن بقية المفقودين بالتنسيق مع الحماية المدنية، وتم استشارة النيابة العمومية التي أذنت لفرقة الإرشاد البحري في قابس بفتح تحقيق في الموضوع".