تقرر تأجيل انطلاق مباراة أرسنال ونوتينجهام فورست في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، لمدة نصف ساعة.

وكان من المفترض أن يقام اللقاء في الساعة 12.30 ظهر اليوم السبت بتوقيت جرينتش، ولكن تم تأجيله لنصف ساعة ليقام الساعة 1300 بتوقيت جرينتش.

وذكرت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" أن السبب الرئيسي وراء تأجيل اللقاء هو وجود خلل تقني في نظام التذاكر الإلكترونية، وهو ما أدى لعدم دخول عدد كبير من الجماهير للملعب.

UPDATE: This afternoon's game with Nottingham Forest will now kick off at 1pm (UK), due to a delay at the turnstiles.

— Arsenal (@Arsenal) August 12, 2023