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تأجيل انطلاق مباراة أرسنال ونوتينجهام فورست

12 أغسطس 2023 · < 1 minutes

تقرر تأجيل انطلاق مباراة أرسنال ونوتينجهام فورست في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، لمدة نصف ساعة.

وكان من المفترض أن يقام اللقاء في الساعة 12.30 ظهر اليوم السبت بتوقيت جرينتش، ولكن تم تأجيله لنصف ساعة ليقام الساعة 1300 بتوقيت جرينتش.

وذكرت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" أن السبب الرئيسي وراء تأجيل اللقاء هو وجود خلل تقني في نظام التذاكر الإلكترونية، وهو ما أدى لعدم دخول عدد كبير من الجماهير للملعب.

وتنطلق مباراة أرسنال ونوتينجهام فورست في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مكة المكرمة.

وشهد تشكيل أرسنال مفاجأة، تمثلت في جلوس المدافع البرازيلي جابرييل ماجالهاييس على مقاعد البدلاء، فيما تواجد الوافد الجديد ديكلان رايس بشكل أساسي.

ويأتي تشكيل أرسنال لمواجهة نوتينجهام فورست كالتالي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: بن وايت، ويليام صليبا، يورين تيمبر.

خط الوسط: توماس بارتي، ديكلان رايس، كاي هافرتز، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي، إيدي نكيتياه.