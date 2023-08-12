وزارة الشؤون الإسلامية تصدر كتابًا عن مؤتمر “تواصل وتكامل” بـ10 لغات

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، كتابًا خاصًا عن المؤتمر الدولي "التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم: تواصل وتكامل"، ويضم ملخصات البحوث وأوراق العمل وسير عمل الباحثين.

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وتم طباعة الكتاب وتوزيعه على جميع المشاركين في المؤتمر، في إطار جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لإخراج المؤتمر بصورة متميزة تحقيقًا لتطلعات ورؤى القيادة الحكيمة.

ويهدف الإصدار إلى تسليط الضوء على ملخصات أوراق العمل المقدمة من قبل المتحدثين، وبطاقات سيرهم الذاتية، ورحلتهم العلمية، وأرقام التواصل معهم، وبعض من مؤلفاتهم وحياتهم العلمية.

وتم ترجمة الكتاب إلى 10 لغات عالمية، وتم تصميمه وإعداده بصورة متميزة تحمل عنوان المؤتمر وشعار الوزارة.

ويأتي المؤتمر برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وينطلق غدًا ويستمر يومين، وتنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمشاركة 150 عالمًا ومفتيًا من 85 دولة حول العالم ويقام بمكة المكرمة.