العويس حارسًا.. تشكيل الهلال أمام النصر في نهائي كأس الملك سلمان للأندية

أعلن البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، عن تشكيله الرسمي الذي سيخوض مباراة النصر بعد قليل من مساء اليوم السبت في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية).

ويحرس مرمى الهلال في مباراة النصر، التي تقام بمدينة الطائف، الحارس محمد العويس، حيث يعوّض غياب الحارس الموقوف عبدالله المعيوف.

وكان المعيوف تعرض للطرد خلال مباراة الفريق ضد الشباب في نصف نهائي البطولة المقامة في السعودية.

ويقود البرازيلي مالكوم، الوافد الجديد، هجوم الهلال أمام النصر، علمًا بأن اللاعب يخوض مباراته الثالثة، بعد أن سجل هدفين في مباراتيه ضد الاتحاد والشباب على الترتيب.

ويسعى الهلال للتتويج بلقب البطولة العربية للأندية للمرة الثالثة في تاريخه، بعد لقبي عامي 1994 و1995.

تشكيل الهلال لمباراة النصر

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو، روبن نيفيز، ميشاييل، سالم الدوسري، سيرجي سافيتش.

خط الهجوم: مالكوم.