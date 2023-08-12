رونالدو يقود تشكيل النصر لمباراة الهلال في نهائي كأس الملك سلمان للأندية

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة الهلال مساء اليوم السبت في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية).

ويقود كريستيانو رونالدو خط هجوم النصر في مباراة الهلال اليوم التي تقام بمدينة الطائف.

ويدخل كاسترو بالقوة الضاربة خصوصًا في خط الهجوم، والمكونة من الثلاثي رونالدو، وساديو ماني، وأندرسون تاليسكا.

ويأمل النصر في الظفر بأول لقب في تاريخه بالبطولة العربية للأندية، إذ أن الفريق الأصفر يخوض أول مباراة نهائية.

ويسعى رونالدو لتحقيق أول بطولة له مع النصر، بعد أن فشل في الفوز بأي لقب في الموسم الماضي.

تشكيل النصر لمباراة الهلال

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالإله العمري، أليكس تيليس.

خط الوسط: عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا.

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.