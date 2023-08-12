الأخبار المحلية

القبض على شخص بالرياض لترويجه 28.4 كيلوجرام من الحشيش

12 أغسطس 2023 · < 1 minutes
المتهم والحشيش المضبوط
المتهم والحشيش المضبوط

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم السبت، القبض على مواطن بمنطقة الرياض لترويجه 28.4 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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