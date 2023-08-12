القبض على شخص بالرياض لترويجه 28.4 كيلوجرام من الحشيش

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم السبت، القبض على مواطن بمنطقة الرياض لترويجه 28.4 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

#مكافحة_المخدرات تقبض على شخص بمنطقة الرياض لترويجه (28.4) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاصعة لتنظيم التداول الطبي.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/W6AtlUfztR — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) August 12, 2023

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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