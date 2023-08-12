طبيب رئيس النيجر المعزول يزوره في مقر احتجازه لأول مرة

تلقى رئيس النيجر محمد بازوم المحتجز في مقر إقامته الرسمي في نيامي منذ انقلاب أطاح به في 26 يوليو، "زيارة من طبيبه" السبت.

وتلقى رئيس الجمهورية محمد بازوم زيارة من طبيبه اليوم الذي أحضر له طعاماً، وكذلك لنجله وزوجته المحتجزَين معه، وأضاف "أنه بخير بالنظر إلى الوضع".

وأعرب عدد من ممثلي المنظمات والدول الحليفة للنيجر قبل الانقلاب، عن قلقهم بشأن ظروف الاحتجاز والحالة الصحية للرئيس المعزول.

كذلك أبدى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "استياءه" من رفض العسكريين الإفراج عن بازوم وعائلته "كبادرة حسن نية".

بازوم معزول ولا يأكل غير الأرز والمعكرونة

وذكرت "سي إن إن" بأن بازوم معزول ولا يأكل غير الأرز والمعكرونة.

وذكرت الشبكة أن الرئيس قال في سلسلة من الرسائل النصية التي تبادلها مع أحد اصدقائه إنه "محروم من أي اتصال مع انسان منذ الجمعة"، إضافة إلى عدم تزويده بالطعام أو الدواء.

وتأتي زيارة الطبيب لمحمد بازوم بعد يومين على موافقة رؤساء دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) على نشر "القوة الاحتياطية" التابعة للمنظمة، لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.

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