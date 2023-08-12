النصر والهلال يلجآن إلى الوقت الإضافي في نهائي كأس الملك سلمان للأندية

لجأ النصر والهلال إلى شوطين إضافيين في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية)، بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله الذي سيطر على مجريات المباراة.

وأنهى النصر والهلال الوقت الأصلي من المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة الطائف بالتعادل.

تقدم الهلال أولًا بهدف في الدقيقة 51 من ضربة رأسية بعد كرة عرضية من مالكوم.

لكن كريستيانو رونالدو أدرك التعادل في الدقيقة 74 من زمن المباراة مستغلًا كرة عرضية أرضية من سلطان الغنام.

ولعب النصر بعشرة العبين منذ الدقيقة 71 بعد طرد عبدالإله العمري.

تشكيل الهلال

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو، روبن نيفيز، ميشاييل، سالم الدوسري، سيرجي سافيتش.

خط الهجوم: مالكوم.

تشكيل النصر

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالإله العمري، أليكس تيليس.

خط الوسط: عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا.

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.