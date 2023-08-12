عزز صدارة الهدافين.. رونالدو يضع بصمته الخامسة في كأس الملك سلمان للأندية

عزز كريستيانو رونالدو، قائد النصر، صدارته لقائمة الهدافين في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية)، بعدما أحرز هدفًا في مرمى الهلال.

وسجل كريستيانو رونالدو هدفه الخامس في بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023.

وجاء هدف رونالدو في مرمى الهلال خلال المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم السبت بمدينة الطائف السعودية.

وسجل رونالدو الهدف في الدقيقة 74 من زمن المباراة مستغلا تمريرة عرضية من سلطان الغنام من الناحية اليمنى.

ورفع رونالدو رصيده من الأهداف في البطولة إلى 5 أهداف، بعدما دخل المباراة النهائية وهو يتصدر قائمة الهدافين برصيد 4 أهداف، سجلها أمام كل من الاتحاد المنستيري التونسي، والزمالك المصري، والرجاء المغربي، والشرطة العراقي.

قائمة هدّافي كأس الملك سلمان للأندية

كريستيانو رونالدو (النصر).. 5 أهداف.

كريم بنزيما (الاتحاد).. 3 أهداف.

سيرجي سافيتش (الهلال).. هدفان.

سالم الدوسري (الهلال).. هدفان.

ميشاييل (الهلال).. هدفان.

مالكوم (الهلال).. هدفان.

أحمد مصطفى "زيزو" (الزمالك).. هدفان.

سيد عبدالله "نيمار" (الزمالك).. هدفان.

أكرم عفيف (السد).. هدفان.

إيفر بانيجا (الشباب).. هدفان.

أوسو رستم (الشرطة).. هدفان.