إيران تكشف مصير الأموال المفرج عنها في كوريا الجنوبية

نجحت مفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في الإفراج عن الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية، بعد الحصول على بعض الضمانات على الجانب الإيراني لعدم استخدام تلك الأموال بشكل غير مسؤول.

وأعلن محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، السبت، رفع الحظر عن جميع الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، مضيفاً أنها ستُستخدم في شراء "سلع غير خاضعة لعقوبات".

نقل الأموال إلى 6 بنوك إيرانية في قطر

وأكد فرزين في منشور على منصة "إكس"، تويتر سابقاً، أن الأموال ستحول إلى 6 بنوك إيرانية في قطر.

وأوضح في المنشور: "تهانينا لفريق دبلوماسية النقد الأجنبي على نجاحه في الإفراج عن موارد العملات الأجنبية المحتجزة".

وذكر أن تكاليف تحويل الأموال من عملة الوون الكورية الجنوبية إلى اليورو ستقبل سدادها "دولة ثالثة" حيث ستودع الأموال فيها لشراء "سلع غير خاضعة لعقوبات".

وكان البيت الأبيض في وقت سابق أكد أنه ستكون هناك قيود على ما يمكن لإيران فعله بأي أموال قد يُفرج عنها بموجب اتفاق أدى إلى إطلاق سراح خمسة أمريكيين ووضعهم قيد الإقامة الجبرية في إيران.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين إن الولايات المتحدة ستكون على "اطلاع كامل" بشأن وجهة أي أموال إيرانية قد يُفرج عنها.

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