الديوان الأميري الكويتي ينفي تعرض أمير البلاد لعارض صحي طارئ

أكد الديوان الأميري الكويتي، السبت، أنّه لا صحة لما تناقلته وسائل تواصل عن تعرض أمير البلاد لعارض صحي.

وأصدر الديوان الأميري بياناً قال فيه ردا على ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لعارض صحي طارئ أدخل على أثره المستشفى.

وقال إنه لا صحة إطلاقا لمثل هذه الأخبار الكاذبة، وأن حضرة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بخير ولله الحمد والمنة ويتمتع بصحة طيبة.

وأكد ضرورة توخي الدقة فيما يتم تداوله أو نشره من أخبار غير معتمدة من الديوان الأميري وعبر القنوات الرسمية.

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