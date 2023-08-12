غرق قارب مهاجرين على السواحل التونسية.. رضيع بين الضحايا

تستمر حوادث غرق قوارب الهجرة غير الشرعية التي تنتقل من أفريقيا إلى أوروبا بحثًا عن حياة أفضل بعيدًا عن الأزمات والصرعات.

وذكرت الإذاعة الرسمية التونسية، السبت، أن شخصين على الأقل لقيا حتفهما، أحدهما رضيع يبلغ من العمر نحو 8 أشهر، وتم إنقاذ 13 بعد غرق قارب مهاجرين قبالة ساحل قابس في تونس.

وأضافت الإذاعة أن عملية بحث جارية عن مهاجرين مفقودين.

ارتفاع ضحايا الهجرة غير الشرعية

وكانت الهيئة العليا للإغاثة اللبنانية (حكومية) أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب الهجرة اللبناني في المياه الإقليمية السورية إلى 94 غريقا، إلى جانب 19 ناجيا يتلقّون العلاج في المستشفى.

ونقلت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية عن الأمين العام للهيئة محمد خير، قوله إنه "تم العثور على 4 جثث إضافية ظهر السبت، ليرتفع العدد بذلك إلى 94 جثة منتشلة".

ولفت إلى وجود "5 لبنانيين وفلسطينيين اثنين و12 سوريا من الناجين في مستشفى "الباسل" في طرطوس، وسيُنقل اللبنانيون والفلسطينيون إلى شمال لبنان وفقا لوضعهم الصحي".

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