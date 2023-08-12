رونالدو هدافًا لكأس الملك سلمان للأندية.. وسافيتش أفضل لاعب

سلمت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية) التي اختتمت مساء اليوم السبت في السعودية الجوائز الفردية عقب المباراة النهائية التي أقيمت بين النصر والهلال.

وتوج النصر بلقب كأس الملك سلمان للأندية الأبطال بعدما هزم الهلال بنتيجة 2-1 في مباراة امتدت لشوطين إضافيين بمدينة الطائف.

وتسلم كريستيانو رونالدو جائزة هدّاف البطولة برصيد 6 أهداف، علمًا بأنه سجل هدفي النصر في المباراة النهائية، بعد أن أحرز 4 أهداف في 5 مباريات سابقة بالبطولة.

وتفوق رونالدو بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد.

من جانبه، فاز الصربي سيرجي سافيتش، لاعب الهلال، بجائزة أفضل لاعب في كأس الملك سلمان للأندية.

وسجل سافيتش هدفين، وساهم بشكل كبير في تأهل الهلال إلى نهائي كأس الملك سلمان للأندية.

أما جائزة أفضل حارس مرمى فذهبت إلى نواف العقيدي، حارس مرمى النصر، الذي كان أحد أهم الأسباب التي قادت الفريق الأصفر للتتويج باللقب.