رونالدو هدافًا لكأس الملك سلمان للأندية.. وسافيتش أفضل لاعب

سلمت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية) التي اختتمت مساء اليوم السبت في السعودية الجوائز الفردية عقب المباراة النهائية التي أقيمت بين النصر والهلال.
وتوج النصر بلقب كأس الملك سلمان للأندية الأبطال بعدما هزم الهلال بنتيجة 2-1 في مباراة امتدت لشوطين إضافيين بمدينة الطائف.
وتسلم كريستيانو رونالدو جائزة هدّاف البطولة برصيد 6 أهداف، علمًا بأنه سجل هدفي النصر في المباراة النهائية، بعد أن أحرز 4 أهداف في 5 مباريات سابقة بالبطولة.
رونالدو.. هداف البطولة🏆⚽️#النصر_الهلال#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/DQINwMmJnA
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 12, 2023
وتفوق رونالدو بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد.
من جانبه، فاز الصربي سيرجي سافيتش، لاعب الهلال، بجائزة أفضل لاعب في كأس الملك سلمان للأندية.
وسجل سافيتش هدفين، وساهم بشكل كبير في تأهل الهلال إلى نهائي كأس الملك سلمان للأندية.
سافيتش لاعب الهلال أفضل لاعب في البطولة🎖#النصر_الهلال#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/E9n1mwgZlm
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 12, 2023
أما جائزة أفضل حارس مرمى فذهبت إلى نواف العقيدي، حارس مرمى النصر، الذي كان أحد أهم الأسباب التي قادت الفريق الأصفر للتتويج باللقب.
العقيدي.. أفضل حارس في البطولة🧤#النصر_الهلال#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/j4qv6QUaX5
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 12, 2023