بن تركي الفيصل: بطولة كأس الملك سلمان للأندية حققت نجاحًا كبيرًا

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أن بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية) حققت نجاحًا كبيرًا.

وتوج النصر بلقب كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية للأندية) بعد الفوز على الهلال في المباراة النهائية مساء اليوم السبت.

وترأس عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ظهر اليوم السبت في مدينة الطائف، اجتماع مجلس الاتحاد العربي في دورته الـ 77، حيث تم خلاله الإطلاع على تقارير الأمانة العامة للاتحاد واعتمادها.

كما ترأس رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، اجتماع الجمعية العمومية الـ 27، الذي شهد تزكية سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني نائباً ثانياً لسمو رئيس الاتحاد العربي.

أيضًا شهد اجتماع الجمعية العمومية المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق، والترحيب بالأعضاء الجدد ممثلي الاتحادات العربية في الجمعية.

الفيصل: كأس الملك سلمان للأندية حققت نجاحًا كبيرًا

وقال عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للاتحاد العربي لكرة القدم على موقع "فيس بوك"، "أهنئ الجميع على ما تحقق من نجاح كبير وبأصداء واسعة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية، وأتمنى التوفيق لجميع أنديتنا العربية".

وأضاف "لا يفوتني أن أهنئ الكرة العربية على ما تحقق في مونديال قطر من تنظيم متميز من الأشقاء في دولة قطر، والتهنئة موصولة للمنتخب المغربي على نتائجه التاريخية في المونديال الأخير، التي أسفرت عن نتائج متميزة في مونديال السيدات قبل أيام".

وواصل "ونتطلع جميعاً لمزيدٍ من النجاح في مونديال الأندية، الذي سيُقام في جدة، لنواصل حضورنا العالمي، مثل ما حدث في مونديال الأندية الأخير من نتائج مميزة لنادي الهلال السعودي".

كما هنأ رئيس الاتحاد العربي النادي الأهلي المصري، على فوزه بكأس دوري أبطال إفريقيا.