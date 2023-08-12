عمليات الخفجي المشتركة: حريق محدود في منطقة سخانات إزالة الأملاح الخميس الماضي وتمت السيطرة عليه

أعلنت عمليات الخفجي المشتركة عن حدوث حريق محدود في منطقة سخانات إزالة الأملاح عند الساعة ٧:٣٨ مساء من يوم الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ ولقد

تمت السيطرة عليه خلال مدة قصيرة من قبل فريق الإطفاء من كوادر العمليات المشتركة الي تواجدت على الفور في الموقع، وتعاملت مع الحادث حسب

الإجراءات المتبعة في خطة الطواري.

وأكدت الإدارتان التنفيذية والتشغيلية اللتان وقفتا على الحادث عدم وجود إصابات أو خسائر بشرية ولله الحمد والمنة، كما أكدتا عدم رصد أي غازات سامة

أو تسربات للزيت بموقع الحادث، وتم تقييم الأضرار الناتجة عن الحريق، ويجري العمل على إصلاحها بأسرع وقت؛ لاستئناف عمليات الإنتاج.

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