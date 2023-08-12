النصر سادس فريق سعودي يتوج بلقب البطولة العربية للأندية

أصبح النصر هو سادس فريق سعودي يتوج بلقب البطولة العربية للأندية عبر التاريخ، بعدما حقق لقب كأس الملك سلمان للأندية الأبطال لعام 2023 على حساب الهلال.

وفاز النصر على الهلال بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم السبت بمدينة الطائف، علمًا بأن المباراة امتدت لشوطين إضافيين.

وأحرز كريستيانو رونالدو هدفي النصر في المباراة.

وهذا هو اللقب الأول للنصر على مستوى البطولة العربية للأندية بمختلف مسمياتها.

وبات النصر سادس فريق سعودي يصعد إلى منصة التتويج بالعربي، إذ سبقه 5 أندية هي الهلال، والاتفاق، والشباب، والأهلي والاتحاد.

ويتصدر الهلال، والاتفاق، والشباب القائمة إذ حصل كل منهما على لقبين، بينما توج الأهلي والاتحاد بلقب واحد.

وفشل الهلال في معادلة رقم الترجي التونسي والرشيد العراقي، كأكثر الفرق تتويجًا باللقب عبر التاريخ بـ3 ألقاب.

وارتفع عدد الألقاب التي حصدتها الأندية السعودية إلى 9.