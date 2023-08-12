“إيكواس”: نسعى لإرسال لجنة إلى النيجر لبحث الحل الدبلوماسي مع المجلس العسكري

تسعى مجموعة "إيكواس"، لإرسال لجنة إلى النيجر لبحث الحل الدبلوماسي مع المجلس العسكري.

وكانت وسائل إعلام فرنسية ذكرت أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" أرجأت اجتماعا لقادة جيوشها كان مقررا السبت في أكرا عاصمة غانا "لأسباب فنية".

وأوضحت أن "دول إيكواس أرجأت اجتماعا لقادة جيوشها لبحث نشر قوة تدخل في النيجر كان مقررا السبت في أكرا عاصمة غانا لأسباب فنية".

والجمعة، قررت "إيكواس"، عقد اجتماع جديد لقادة جيوش الدول الأعضاء، السبت، من أجل "إعداد خطط لتدخل عسكري محتمل" في النيجر.

اجتماع قادة جيش غرب إفريقيا

وكانت وسائل إعلام، الجمعة، قد تداولت أن القادة الإفريقيين سيجتمعون، السبت، ما دفع بمتحدث باسم "إيكواس" إلى التوضيح للصحفيين بأن "الاجتماع سيكون الأسبوع المقبل وليس السبت".

وقال متحدث باسم "إيكواس" في تصريحات صحفية، إن "قادة جيش غرب إفريقيا سيجتمعون في الأيام المقبلة (دون تحديد اليوم) لإعداد خطط لتدخل عسكري محتمل في النيجر".

وفي السياق، كشف مسؤول نيجيري وآخر من كوت ديفوار، للصحفيين، الجمعة، أن الاجتماع المرتقب سيُعقد السبت 19 أغسطس الجاري في غانا.

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