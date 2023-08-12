بمشاركة كين.. لايبزيج يتوج بكأس السوبر الألماني أمام بايرن ميونيخ

توج لايبزيج بلقب كأس السوبر الألماني لأول مرة في تاريخه بعد تغلبه على بايرن ميونيخ، في عقر داره "أليانز أرينا"، مساء اليوم السبت بنتيجة 3-0.

وتجمد رصيد الفريق البافاري عند 10 ألقاب في كأس السوبر الألماني، بعد أن توج في المواسم الثلاثة الأخيرة، علمًا بأنه يظل صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب.

وشهدت المباراة الظهور الأول للإنجليزي هاري كين المنضم في وقت سابق من اليوم بشكل رسمي إلى بايرن ميونيخ في صفقة وصلت قيمتها 120 مليون يورو.

ودخل هاري كين كبديل في الدقيقة 63 من زمن المباراة على حساب ماتياس تيل، حين كانت النتيجة تشير إلى تأخر الفريق البافاري بثنائية نظيفة.

وبذلك خسر هاري كين أول بطولة في مسيرته مع بايرن ميونيخ في أول مباراة مع الفريق.

أولمو رجل مباراة بايرن ميونيخ ولايبزيج

في المقابل، نصّب داني أولمو، مهاجم لايبزيج، نفسه بطلًا للمباراة، بتوقيعه على "الهاتريك".

وسجل أولمو الهدف الأول بعد 3 دقائق فقط على صافرة بداية المباراة من تسديدة في أقصى الزاوية اليسرى للشباك.

وجاء الهدف الثاني لأولمو عند الدقيقة 44 من زمن المباراة، إذ راوغ المدافعين ولعبها بإتقان وقت خروج حارس المرمى.

وقضى لايبزيج على آمال بايرن ميونيخ في العودة إلى المباراة بعدما أحرز أولمو الهدف الثالث من علامة الجزاء، بعدما اصطدمت الكرة في يد نصير مزراوي.