الفيحاء يحصد أول 3 نقاط على حساب الخليج

انتصر فريق الفيحاء على ضيفه الخليج بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما السبت في الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).

وأنهى الفيحاء الشوط الأول وهو متقدم بهدفين دون مقابل، سجلهما ريكاردو ريلر في الدقيقة 13 وفاشيون ساكالا في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط.

وفي الشوط الثاني، عزز الفيحاء تقدمه بالهدف الثالث عن طريق سلطان مندش في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.

لكن الخليج نجح في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 87 عن طريق هشام حسين آل دبيس.

وحصد الفيحاء أول 3 نقاط له في الدوري هذا الموسم، وظل الخليج بلا رصيد.

وفي وقت سابق من السبت، خطف الطائي انتصارًا مثيرا من ضيفه ضمك بهدف واحد دون رد ضمن الجولة الافتتاحية أيضًا.

ويدين الطائي بالفضل في هذا الفوز لعبدالعزيز عبدالرحمن الحرابي الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 79.

وكان الأهلي افتتح الجولة الأولى بفوز سهل على نظيره الحزم بنتيجة 3-1، يوم الجمعة في مباراة شهدت تسجيل البرازيلي روبرتو فيرمينو الأهداف الثلاثة.