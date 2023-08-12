ريال مدريد يعود من ملعب أتلتيك بيلباو بالانتصار

افتتح ريال مدريد مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإسباني 2023-2024، بانتصار مهم على مضيفه أتلتيك بلباو بثنائية نظيفة في مباراة أقيمت على ملعب "سان ماميس" مساء السبت.

وتكفل البرازيلي رودريجو والإنجليزي جود بيلينجهام بتسجيل هدفي ريال مدريد في الدقيقتين 28 و36 على الترتيب.

وشهدت المباراة مشاركة الأوكراني أندريه لونين في حراسة مرمى ريال مدريد، تعويضًا لغياب البلجيكي تيبو كورتوا، الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى، ومن المتوقع أن يواصل الغياب لفترة طويلة.

وبذلك حصد ريال مدريد، وصيف بطل الموسم الماضي من الدوري الإسباني، أول 3 نقاط في رحلته بالموسم الجديد لاستعادة اللقب.

بدأت المباراة بضغط كبير من جانب أتلتيك بلباو، الذي حاول تسجيل هدف مبكر في شباك أندريه لونين، ومرت الربع الساعة الأول بدون أي تهديد حقيقي من الجانبين.

وكسر رودريجو صمود أصحاب الأرض بالهدف الأول، حيث تبادل الكرة مع داني كارفخال، ليتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى، ويسدد قوية، فشل أوناي سيمون حارس بلباو في التعامل معها لتهز شباكه.

ولم يمر وقت طويل حتى نجح ريال مدريد في إضافة الهدف الثاني عن طريق بلينجهام، إذ استقبل كرة عرضية من ديفيد ألابا، الذي نفذ ضربة ركنية داخل منطقة جزاء بلباو، ليسددها بلينجهام مباشرة في شباك سيمون.

وفي الشوط الثاني، دخل الضيوف محاولين إضافة هدف ثالث، لكنهم اصطدم بدفاع منظم من جانب أتلتيك بلباو وتألق الحارس سيمون.

في المقابل، نجح ريال مدريد في الحفاظ على تقدمه رغم محاولات بيلباو لتقليص الفارق.

وشهدت المباراة خروج إيدير ميليتاو، مدافع ريال مدريد، في الدقيقة 50 مصابًا.