انطلاق مؤتمر الدولي “تواصل وتكامل” (بث مباشر)

انطلق اليوم الأحد، الحفل الافتتاحي وأولى جلسات المؤتمر الدولي (التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها) تحت شعار "تواصل وتكامل".

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وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أعلنت إتاحة خدمة البث المباشر للحفل الافتتاحي للمؤتمر الدولي (التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها) الذي تنظمه الوزارة، بمشاركة 150 عالماً، ومفتياً، ورؤساء المراكز الإسلامية، والجمعيات الإسلامية من 85 دولة حول العالم، وذلك على قناة الوزارة في منصة "اليوتيوب" من خلال هذا الرابط.

كذلك أتاحت الوزارة الخدمة من خلال العديد من المنصات بمشاركة وسائل إعلامية مختلفة مرئية ومسموعة؛ لإتاحة الفرصة لمتابعة المؤتمر من كافة دول العالم.

يذكر أن مؤتمر "تواصل وتكامل" يستمر لمدة يومين، وتنظمه الوزارة بإشراف مباشر من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمشاركة 150 عالماً، ومفتياً من 85 دولة حول العالم.