الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ: مؤتمر “تواصل وتكامل” جاء في الوقت المناسب لنشر القيم الإسلامية

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، اليوم الأحد، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها"، الذي تنظمه الوزارة، إن المؤتمر يجسد الوحدة الإسلامية والتعاون والتكاتف.

وأضاف آل الشيخ، إننا ندعو العالم إلى منهج الوسطية والاعتدال، متابعًا أن المملكة متمسكة بدينها وتعتز بقيمها الإسلامية.

اقرأ أيضًا: انطلاق المؤتمر الدولي “تواصل وتكامل” بمكة (بث مباشر)

وتابع، أن مؤتمر "تواصل وتكامل" جاء في الوقت المناسب لنشر القيم الإسلامية.

وقال إن المناهج الفاسدة أساءت للإسلام وصورته، مؤكدًا على أن الإسلام يرمز إلى الخير والرحمة والسلام والوسطية والاعتدال ونحتاج للتعاون فيما يخدم منهج الدين الإسلامي.

انطلاق مؤتمر "تواصل وتكامل"

انطلق اليوم الأحد، الحفل الافتتاحي وأولى جلسات المؤتمر الدولي (التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها) تحت شعار "تواصل وتكامل".

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أعلنت إتاحة خدمة البث المباشر للحفل الافتتاحي للمؤتمر الدولي (التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها) الذي تنظمه الوزارة، بمشاركة 150 عالماً، ومفتياً، ورؤساء المراكز الإسلامية، والجمعيات الإسلامية من 85 دولة حول العالم، وذلك على قناة الوزارة في منصة "اليوتيوب" من خلال هذا الرابط.