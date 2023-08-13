“قو للاتصالات” تستمر في الربحية ونمو صافي الربح يرتفع 3.2%

أعلنت شركة قو للاتصالات (اتحاد عذيب)، نتائجها المالية للربع المالي الأول المنتهي في 30 يونيو 2023، والتي أظهرت أداءً إيجابياً واستمرارًا لنمو الإيرادات وتحسن الأداء التشغيلي والمالي للشركة وتحقيق صافي ربح قياسي، نتيجة الاستمرار في تنفيذ استراتيجية التحول.

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كشفت النتائج المالية للشركة، تسجيل إيرادات بلغت 206.3 مليون ريال، بنسبة نمو 47%، وإجمالي أرباح بلغت 70.7 مليون ريال، بزيادة بلغت 88%، وصافي ربح ربعي غير مسبوق بلغ 52.6 مليون ريال، مقارنة بخسائر تقدر بـ1.7 مليون ريال والتي تمثل زيادة بنسبة 3,254% مقارنة بالربع المماثل من العام المالي السابق.

وأوضحت "قو للاتصالات" أن هذه الأرباح الربعية تعكس حجم التطور الإيجابي لأداء الشركة التشغيلي نتيجةً الاستمرار في تنفيذ استراتيجية التحول للشركة، والتي تتضمن تطوير بنيتها التحتية وتحسين خدمة وتجربة العملاء وتقديم حلول ومنتجات مبتكرة لتلبية احتياجات السوق السعودي، ما ساهم في نمو الإيرادات عامة وخاصة إيرادات قطاع الأعمال الذي يمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية الشركة لتقديم حلول مبتكرة تتوافق مع تطورات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الوطني.

وفي هذا الشأن، أكد رئيس مجلس إدارة شركة "قو للاتصالات" الدكتور عيسى بن يسلم باعيسى، أن استمرار الشركة في تحقيق الأرباح للربع الرابع على التوالي، يعكس جدية إدارة الشركة والعاملين فيها على تحقيق مصالح مساهمي الشركة من حيث الارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق الأرباح.

وأشار باعيسى إلى أن طموح الشركة كبير جدًا للمضي قدمًا في زيادة الأرباح والمساهمة الإيجابية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، مضيفًا: "مكنتنا رؤية 2030 من الارتكاز على برامج وطنية داعمة ومحفزة؛ وندرك تمامًا في الشركة أهمية دورنا في المساهمة الإيجابية في اقتصادنا الوطني".

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "قو للاتصالات" الأستاذ يحيى بن صالح آل منصور، أن تحقيق الشركة للأرباح للربع الرابع على التوالي أتى كنتيجة طبيعية لتنفيذ استراتيجية الشركة وخططها الحيوية وجهود موظفيها الشغوفين بالنجاح والعمل والعطاء وثقة عملائها وشركاء النجاح.

وقال آل منصور: "ندرك في إدارة الشركة أن استدامة تحقيق النجاح والأرباح في قطاع تنافسي هو أمر في غاية الصعوبة؛ إلا أننا نجحنا في ذلك وللربع الرابع على التوالي لأننا ندرك أيضًا ما يجب علينا عمله، وسنسعى بإذن الله لمواصلة هذا النجاح خلال الفترة المقبلة"، مشددًا على أن الوضع التنافسي للشركة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في تحسن مستمر والذي سينعكس على نمو ايرادات وأرباح الشركة في المرحلة المقبلة.

الجدير بالذكر أن الشركة قدمت ملف طلب الموافقة على زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى هيئة السوق المالية، يوم الأحد، 1445/01/19هـ الموافق 2023/08/06م بمبلغ 250 مليون ريال، للمضي قدمًا في تنفيذ أهداف استراتيجية التحول وتمويل مشروعاتها، كما تتوقع الشركة أن زيادة رأس المال سينعكس إيجابا على حقوق المساهمين وأداء الشركة.