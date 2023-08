93 قتيلاً في هاواي في أكثر الحرائق فتكًا في تاريخ الولايات المتحدة

أصبحت حرائق الغابات في ولاية هاواي الأمريكية أكثر الحرائق فتكًا في الولايات المتحدة منذ أكثر من 100 عام، وذلك بعد ارتفاع عدد ضحايا الحريق إلى 93 قتيلاً على الأقل في أحدث حصيلة للضحايا.

وكان حاكم ولاية هاواي جوش جرين، قال في مؤتمر صحفي أمس السبت، إنه من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى مع استمرار السلطات في جهود البحث والإنقاذ، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

#Hawaii wildfires burn the historic town of Lahaina to the ground, nearly 90 killed.

People jumped into the sea to escape the killer blaze.

Amongst the remnants in the trail of devastation left behind is a historic 150-yr-old banyan tree (10/16)#Wildfire #Maui #Dora #Lahaina… pic.twitter.com/PLxMHQHDDZ — Earth42morrow (@Earth42morrow) August 13, 2023

ومع ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 93 قتيلاً فإن حرائق غابات هاواي تعتبر الأكثر فتكًا خلال أكثر من قرن في التاريخ الحديث للولايات المتحدة، متجاوزة "حريق كامب" الذي اندلع في 8 نوفمبر 2018 في ولاية كاليفورنيا وأسفر عن مقتل 85 شخصًا على الأقل.

#BREAKING #Hawaiifire #Lahaina #MauiFires Chatastrophic statistic after wildfires in Lahaina, Maui island: - At least 89 people have died

- Nearly 1,000 people are missing

- More than 2,200 buildings were destroyed by the flames, including a large majority of houses

- Thousands… pic.twitter.com/UH6ZCiuWMk — National Independent (@NationalIndNews) August 13, 2023

هذا وتتوصل جهود الإنقاذ ومكافحة الحرائق أجزاء من جزيرة ماوي، بما في ذلك المناطق المحيطة بمدينة لاهاينا التي تعرضت لخسائر فادحة.

وتحاول فرق الإنقاذ، الاتصال مع المئات الذين تقطعت بهم السبل جراء الحرائق أملاً في العثور عليهم أحياء، فيما وتبحث الكلاب البوليسية المدربة على الكشف عن الجثث تحت الأنقاض في لاهاينا.

Maui family dive in the ocean to survive the Hawaii wildfires for more than 5hours 🎥 Noah Tomkinson#Hawaii #Hawaiifires #LahainaFires #MauiFires pic.twitter.com/AewjrDwlPA — Ivan (@Ivankalema01) August 13, 2023

واندلعت الحرائق المدمرة في ماوي وجزيرة هاواي المجاورة يوم الثلاثاء الماضي، حيث انتشرت بسرعة فيما أدت الرياح التي تصل سرعتها إلى 130 كيلومترًا في الساعة إلى تأجيج النيران، التي التهمت المنازل والسيارات وقتلت العشرات وشردت الآلاف.

