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93 قتيلاً في هاواي في أكثر الحرائق فتكًا في تاريخ الولايات المتحدة

13 أغسطس 2023 · < 1 minutes
حرائق الغابات
حرائق الغابات

أصبحت حرائق الغابات في ولاية هاواي الأمريكية أكثر الحرائق فتكًا في الولايات المتحدة منذ أكثر من 100 عام، وذلك بعد ارتفاع عدد ضحايا الحريق إلى 93 قتيلاً على الأقل في أحدث حصيلة للضحايا.

وكان حاكم ولاية هاواي جوش جرين، قال في مؤتمر صحفي أمس السبت، إنه من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى مع استمرار السلطات في جهود البحث والإنقاذ، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ومع ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 93 قتيلاً فإن حرائق غابات هاواي تعتبر الأكثر فتكًا خلال أكثر من قرن في التاريخ الحديث للولايات المتحدة، متجاوزة "حريق كامب" الذي اندلع في 8 نوفمبر 2018 في ولاية كاليفورنيا وأسفر عن مقتل 85 شخصًا على الأقل.

هذا وتتوصل جهود الإنقاذ ومكافحة الحرائق أجزاء من جزيرة ماوي، بما في ذلك المناطق المحيطة بمدينة لاهاينا التي تعرضت لخسائر فادحة.

وتحاول فرق الإنقاذ، الاتصال مع المئات الذين تقطعت بهم السبل جراء الحرائق أملاً في العثور عليهم أحياء، فيما وتبحث الكلاب البوليسية المدربة على الكشف عن الجثث تحت الأنقاض في لاهاينا.

واندلعت الحرائق المدمرة في ماوي وجزيرة هاواي المجاورة يوم الثلاثاء الماضي، حيث انتشرت بسرعة فيما أدت الرياح التي تصل سرعتها إلى 130 كيلومترًا في الساعة إلى تأجيج النيران، التي التهمت المنازل والسيارات وقتلت العشرات وشردت الآلاف.

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