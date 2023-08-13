إلى الاتحاد.. خطوة تقرب سيرجيو راموس من الدوري السعودي

أصبح المدافع الإسباني سيرجيو راموس المخضرم، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، على أعتاب الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم الجاري.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن سيرجيو راموس أصبح أمام مفترق طرق حاسم لمستقبله، حيث يفكر في خيارات مختلفة للمرحلة التالية من مسيرته الرياضية.

ويتبقى ثلاثة أسابيع فقط حتى إغلاق سوق الانتقالات في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

ورغم ذلك، لا يبدو راموس قلقا بشأن وجهته المقبلة في ظل العديد من التكهنات المحيطة بمستقبله، بعدما أبدت العديد من الأندية اهتمامًا بضم صاحب الـ37 عاما إلى صفوفها.

وشددت "سبورت" على أن الدوري السعودي مدرج كخيار محتمل أمام راموس، خاصةً مع إغلاق فترة الانتقالات في 20 سبتمبر المقبل عكس الدوريات الأخرى، وهو ما يمنح قائد ريال مدريد السابق وقتًا إضافيًا لحسم مستقبله.

وكشف الصحفي الفرنسي رودي جاليتي في وقت سابق أن نادي الاتحاد دخل في مفاوضات مع راموس للتعاقد معه هذا الصيف.

وأشار الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية إلى أن راموس أعطى الضوء الأخضر للتفاوض مع صندوق الاستثمارات، وأكد شفهيًا إرادته للانضمام لنادي الاتحاد.

وبالتالي قد يكون راموس بديلا للمدافع المصري أحمد حجازي الذي تعرض للإصابة قبل الموسم الجاري، كما سيكون المدافع الإسباني شراكة مدريدية مع زميله السابق في الفريق الملكي كريم بنزيما.