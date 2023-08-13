“الخارجية الفلسطينية” ترحب بتعيين المملكة سفيراً لها

رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، بتعيين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري، سفيراً فوق العادة وغير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلاً عاماً بمدينة القدس.

اهتمام السعودية بالقضية الفلسطينية

وأكدت أن ذلك يعكس اهتمام المملكة العربية السعودية، بالقضية الفلسطينية، بوصفها إحدى الأسس التي تعتمد عليها سياسة المملكة الخارجية عربياً وإسلامياً ودولياً، ويُعد امتداداً لمواقفها التاريخية والأخوية الداعمة للقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأعربت الخارجية الفلسطينية عن استعدادها للتعاون الكامل مع السفير السديري؛ لتسهيل قيامه بمهامه الجديدة، وتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية المميزة بين المملكة وفلسطين.

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