مانشيني يستقيل من تدريب إيطاليا.. ويقترب من منتخب السعودية

استقال روبرتو مانشيني رسميًا من منصبه كمدير فني للمنتخب الإيطالي، وفقا لما أعلنه الاتحاد الإيطالي لكرة القدم مساء اليوم الأحد.

وقال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إنه سيعلن عن اسم المدرب الجديد للمنتخب الإيطالي خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل الالتزامات المهمة وأهمها تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024.

ومن المقرر أن يلعب "الأتزوري" مباريات تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024 ضد مقدونيا في 10 سبتمبر وأوكرانيا في 12 سبتمبر.

وبدأ منتخب إيطاليا التصفيات بالخسارة 2-1 أمام إنجلترا، قبل أن يفوز 2-0 خارج أرضه على مالطا.

وكان مانشيني قد تولى تدريب منتخب إيطاليا في مايو 2018، وكان من المقرر أن يستمر عقده حتى نهاية يوليو 2026.

وقاد الأتزوري للتتويج بكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، لكنه أخفق في بلوغ كأس العالم 2022 بقطر، قبل أن يختتم مشواره بنهائيات دوري الأمم 2023.

ومثَّلت استقالة مانشيني صدمة في إيطاليا، خاصة أنه قبل أيام قليلة تم تعيينه منسقًا لمختلف فرق الشباب الإيطالية أيضًا تحت 20 و21 عاما، وهو الدور الذي كان من المفترض أن يمنحه مزيدًا من السلطة في تكوين المواهب.

لكن تقارير صحفية كشفت أن مانشيني اقترب من تدريب المنتخب السعودي، لخلافة الفرنسي هيرفي رينارد، الذي انفصل عن "الأخضر" بعد 3 أعوام قضاها، حيث كان حاضراً مع المنتخب السعودي في مونديال قطر.