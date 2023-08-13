ريال مدريد يعلن إصابة ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة مدافعه البرازيلي ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى.

وأصيب ميليتاو خلال المواجهة التي جمعت بين فريقه الريال ومستضيفه أتلتيك بيلباو والتي خاضها أساسيًا قبل أن يخرج مصابًا في الدقيقة 50.

وقال النادي في بيان أن اللاعب سيخضع لجراحة في الأيام المقبلة.

وتعد إصابة ميليتاو هي الثانية لريال مدريد في غضون أيام قليلة بعد حارس المرمى تيبو كورتوا، الذي تعرض للإصابة قبل يومين من انطلاق الموسم.

وكان ميليتاو البالغ من العمر 25 عامًا قد انضم لصفوف ريال مدريد في 2019 قادمًا من بورتو البرتغالي.