ليفاندوفسكي يقود قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي

أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق الكتالوني لمواجهة خيتافي.

ومن المقرر إقامة المباراة، اليوم الأحد، في تمام العاشرة والنصف مساء، على ملعب "كولسيوم الفونسو بيريز".

ويواجه برشلونة نظيره خيتافي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن - أندير أسترالاجا

الدفاع: بالدي - إريك جارسيا - كريستنسن - رونالدو أراوخو - جول كوندي.

الوسط: أوريول روميو - إلكاي جوندوجان - فرانك دي يونج - بيدري جافي - سيرجي روبيرتو - مارك كاسادو - فيرمين لوبيز.

الهجوم: أنسو فاتي - لامين يامال - رافينيا - عبد الصمد الزلزولي - روبرت ليفاندوفسكي.