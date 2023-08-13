أطلقت الهيئة العامة للنقل، الأحد، خدمة إصدار شهادات الكفاءة والأهلية للبحارة عبر بوابة نقل الإلكترونية.

وتهدف إلى أتمتة إجراءات إصدار الشهادات، وتسهيل إجراءاتها، وتقليل الوقت المستغرق، والحدّ من استهلاك الورق، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لعمل الدراسات والمشاريع.

بهدف تسهيل إجراءات إصدار الشهادات؛ #الهيئة_العامة_للنقل_TGA تعلن عن إطلاق خدمة إصدار شهادات الكفاءة والأهلية للبحارة عبر بوابة نقل الإلكترونية 🔗https://t.co/ek5vuacMTW pic.twitter.com/hZxcsXWr0G — الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) August 13, 2023

الخدمة ستمكن مؤسسات التعليم والتدريب البحري المعتمدة والبحارة من إصدار الشهادات التأهيلية، ومعادلة الشهادات الأجنبية، وذلك عبر 6 خطوات من خلال "خدمة بحري" في بوابة نقل الإلكترونية.

اقرأ أيضا:

الهيئة العامة للنقل: الوثيقة الإلكترونية إلزامية لنقل البضائع عبر الطرق البرية