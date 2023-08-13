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إطلاق خدمة إصدار شهادات الكفاءة والأهلية للبحارة عبر بوابة نقل الإلكترونية

13 أغسطس 2023 · < 1 minutes
الهيئة العامة للنقل
الهيئة العامة للنقل

أطلقت الهيئة العامة للنقل، الأحد، خدمة إصدار شهادات الكفاءة والأهلية للبحارة عبر بوابة نقل الإلكترونية.

وتهدف إلى أتمتة إجراءات إصدار الشهادات، وتسهيل إجراءاتها، وتقليل الوقت المستغرق، والحدّ من استهلاك الورق، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لعمل الدراسات والمشاريع.

 

 

الخدمة ستمكن مؤسسات التعليم والتدريب البحري المعتمدة والبحارة من إصدار الشهادات التأهيلية، ومعادلة الشهادات الأجنبية، وذلك عبر 6 خطوات من خلال "خدمة بحري" في بوابة نقل الإلكترونية.

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