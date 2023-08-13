حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 93 كيلوجرامًا من القات

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (93) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وألقت شرطة منطقة نجران القبض على مواطنين لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزتهما سلاح أبيض، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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