“إدارة الدين” تكمل ترتيب رابع عملية شراء مبكر في السوق المحلية بـ35.7 مليار ريال وتصدر صكوكاً جديدة

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، اليوم الأحد، عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من أدوات دين للمملكة قائمة ومستحقة في الأعوام 2024م، 2025م، و2026م، بقيمة إجمالية تجاوزت 35.7 مليار ريال.

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وتعتبر هذه أكبر عملية شراء مبكر قام المركز الوطني لإدارة الدين، بترتيبها حتى تاريخه، بالإضافة إلى إصدار صكوك جديدة ضمن إطار برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 35.9 مليار ريال.

وتعد هذه المبادرة استمراراً للجهود التي يبذلها المركز لتعزيز السوق المحلية، ومواكبة التطورات التي انعكست بشكل إيجابي في ارتفاع حجم التداولات بالسوق الثانوية خلال الفترة الماضية، وتفعيلاً لدور المركز في إدارة التزامات الدين الحكومية واستحقاقاته المستقبلية، ولتتكامل الجهود مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والبعيد.

وقام المركز بتقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى أربع شرائح بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 35.9 مليار ريال، على النحو التالي:

بلغ حجم الشريحة الأولى حوالي 7.5 مليارات ريال لصكوك تستحق في عام 2031م.

بلغت الشريحة الثانية حوالي 14.5 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2032م.

بلغت الشريحة الثالثة حوالي 10.8 مليارات ريال لصكوك تستحق في عام 2033م.

بلغت الشريحة الرابعة حوالي 3.2 مليارات لصكوك تستحق في عام 2038م.

يذكر أنه تم تعيين كلاً من إتش إس بي سي العربية السعودية والأهلي كابيتال والراجحي المالية والجزيرة كابيتال بشكل مشترك كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية.