هاري كين: جئت إلى بايرن من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا

كشف قائد وهداف المنتخب الإنجليزي هاري كين أهدافه من الانضمام إلى بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني أخر 11 موسم.

وقدم بايرن مهاجمه الجديد، الأحد، في ملعبه "أليانز أرينا" بعدما تعاقد معه حتى 2027 في صفقة قدرت بمائة مليون يورو.

وقال كين خلال مؤتمر تقديمه: "جئت إلى هذا النادي من أجل محاولة الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "كنت أرغب دائماً في تطوير مسيرتي، ودفع نفسي لأقصى حد، أن أرى أين سيأخذني ذلك وأن ألعب على أعلى مستوى".

وتابع: "أريد أن ألعب دوري أبطال أوروبا كل عام وأن أقاتل من أجل الفوز بالألقاب".

وعن مغادرته توتنهام الذي سجل له 280 هدفاً في 435 مباراة، قال كين: "من الواضح أنه كان قرارًا صعبًا، قضيت 19 عامًا في توتنهام، هذا النادي جزء مني. لكني شعرت بأنه الوقت المناسب، أريد الفوز بالألقاب".