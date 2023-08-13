صلاح يقود هجوم ليفربول أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره فريق تشيلسي.

تقام المباراة مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة تشيلسي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: كودي جاكبو، ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، لويس دياز.

Your first Reds line-up of the 2023/24 @PremierLeague season 📋🔴#CHELIV — Liverpool FC (@LFC) August 13, 2023

وتفوق ليفربول خلال 194 مواجهة سابقة مع تشيلسي في مختلف المسابقات، والتي بدأت في ديسمبر 1907.

وحقق الفريق الأحمر 84 انتصارًا كان آخرها في 20 سبتمبر 2020، حينما فاز 2 / صفر على تشيلسي بلندن ببطولة الدوري.

في المقابل، حقق تشيلسي 65 فوزًا، بينما فرض التعادل نفسه على 45 مواجهة بين الناديين.